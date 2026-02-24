La Mancomunitat de l’Horta Sud coneix el projecte formatiu en emergències de la Universitat de València

El president de la mancomunitat, José Cabanes, ha rebut representants de la Càtedra MesVal per conéixer el projecte de formació en matèria d’emergències dirigit a ciutadania, centres educatius i entitats.
Els professors José Manuel Pastor i Manoli Pardo han explicat el funcionament del programa desenvolupat a la ciutat de València i han oferit el material elaborat per aplicar-lo en accions formatives a la comarca.
A la reunió també han assistit representants dels Comités Locals de Reconstrucció, així com el president de l’Associació Damnificats DANA Horta Sud, Àlex Carabal. El col·lectiu ha manifestat que ja rep formació especialitzada i s’ha oferit a col·laborar amb els ajuntaments i la mancomunitat en la preparació davant emergències.
La iniciativa reforça la coordinació institucional i ciutadana per millorar la preparació i la resposta davant possibles emergències.