La Policia Local de València estrena una unitat en patinet elèctric per reforçar la seguretat als carrils bici

València compta des d’ara amb una nova unitat de la Policia Local que patrulla en patinet elèctric els més de 200 quilòmetres de carrils bici de la ciutat.
Es tracta del Grup d’Inspecció i Vigilància dels Vials Ciclistes, integrat per 12 agents de la Unitat de Seguretat Viària.
L’alcaldessa, María José Catalá, ha presentat esta unitat pionera a Espanya, que té com a objectiu garantir la seguretat viària, millorar la convivència entre vianants, bicicletes i vehicles de mobilitat personal, i reduir la sinistralitat.
Els agents realitzaran controls de velocitat, alcohol i drogues, utilitzaran un mesurador específic per detectar patinets il·legals i inspeccionaran possibles punts conflictius o desperfectes en la xarxa ciclista.
La mesura s’emmarca en el Pla Vector 2026-2030, alineat amb l’Estratègia de Seguretat Viària 2030, amb l’objectiu de reduir a la meitat els accidents mortals i greus en els pròxims quatre anys.
Amb esta iniciativa, València reforça la seua aposta per una mobilitat sostenible, segura i adaptada als nous models de desplaçament urbà.