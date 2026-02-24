L’Ajuntament d’Alfafar proposa a TRAGSA habilitar els entrejardins d’Orba com a zones mixtes

Ajuntament d’Alfafar proposa a TRAGSA habilitar els entrejardins d’Orba com a zones mixtes que combinen espai verd i aparcament.
La proposta pretén compatibilitzar el caràcter verd d’estos espais amb les necessitats actuals del veïnat, donant resposta a les demandes plantejades pel barri.
Els treballs continuen avançant amb l’objectiu de millorar l’espai públic i facilitar el dia a dia dels residents d’Orba.
Amb esta actuació, el consistori reafirma el seu compromís amb la millora dels barris i l’escolta activa de les demandes veïnals.