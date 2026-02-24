L’Ajuntament de València firma un conveni amb EVAP per visibilitzar el treball de les dones en sectors punters.

L’Ajuntament de València s’ha sumat al Dia Internacional per la Igualtat Salarial amb un acte organitzat per EVAP a la plaça de l’Ajuntament per alertar sobre la bretxa salarial de gènere.
L’alcaldessa, María José Catalá, ha participat en l’esdeveniment i ha destacat la importància de la corresponsabilitat i de les mesures municipals per afavorir la conciliació, com les escoles matineres i els programes en períodes vacacionals.
Durant l’acte, s’ha anunciat la signatura d’un conveni entre el consistori i EVAP per reforçar la presència de dones en perfils tècnics i innovadors, donant visibilitat a referents femenins en àmbits com la tecnologia i la innovació.
Segons dades recordades per l’entitat, la bretxa salarial de gènere se situava en el 15,7 % el 2023. L’alcaldessa ha assenyalat que l’atur femení a la ciutat ha disminuït un 14 % des de 2023 i ha remarcat l’aposta per la col·laboració públic-privada per avançar cap a la igualtat real.
També s’ha posat en valor el Pla Corresponsables 2025, dotat amb 400.000 euros, destinat a projectes que amplien el calendari escolar i faciliten la conciliació familiar.
Amb este acord, València continua avançant en la lluita contra la bretxa salarial i en la promoció de la igualtat d’oportunitats entre dones i homes.