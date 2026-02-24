L’alcalde de Sueca sol·licita al Ministeri la reobertura de les oficines de l’INSS

Julián Sáez reclama agilitat davant el retard acumulat
La ciutadania, obligada a desplaçar-se a altres municipis
L’alcalde de Sueca, Julián Sáez, ha enviat una carta a la ministra d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Sáiz, per a sol·licitar la reobertura immediata del servei de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), clausurat des de maig de 2025.
Segons explica l’alcalde en la missiva, el tancament es va produir perquè les instal·lacions “no reunien les condicions adequades per a prestar el servei dins dels estàndards de qualitat”, una situació que afectava tant la ciutadania com el personal funcionari. En aquell moment, es va comunicar a l’Ajuntament que, una vegada esmenades les deficiències detectades, el servei es reprendria a partir d’octubre de 2025. No obstant això, diversos mesos després del termini previst, les oficines continuen sense obrir.
En la carta enviada al Ministeri, Sáez recorda també que la Tresoreria de la Seguretat Social, situada en el mateix edifici que l’INSS, ha continuat prestant servei malgrat compartir les molèsties derivades de les obres i les deficiències del sistema informàtic.
L’actual situació està obligant els veïns i veïnes de Sueca a desplaçar-se a altres localitats per a realitzar tràmits relacionats amb l’INSS, arribant fins i tot a ser citats en Ontinyent, a 60 quilòmetres de distància i aproximadament una hora de trajecte.
“Hem esperat amb paciència malgrat el greu perjuí que esta situació està ocasionant als nostres conveïns, però considerem que s’està allargant massa i les queixes pel servei van en augment”, ha manifestat l’alcalde.
Finalment, Sáez ha demanat que s’accelere la resolució dels problemes pendents per a poder restablir al més prompte possible un servei que considera “e