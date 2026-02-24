Torrent celebra la Setmana de la Dona 2026 sota el lema “Les dones sempre en ON”

Torrent commemorarà el 8 de març, Dia Internacional de la Dona, amb la Setmana de la Dona 2026, que se celebrarà del 2 al 8 de març.
La programació, organitzada per la Casa de la Dona de Torrent i l’Ajuntament, inclou activitats culturals, educatives, esportives i reivindicatives.
Entre els actes destacats es troba el Premi Dona Atenea 2026, que serà entregat a l’escultora i ceramista María Isabel Martínez Esteso. També hi haurà exposicions, teatre social, marxa reivindicativa, mascletà, activitats esportives i una gimcana infantil per fomentar la igualtat.
La setmana culminarà el 8 de març amb un concert especial de la Unió Musical de Torrent. A més, s’han programat un taller de pancartes i una sessió de cinefòrum per reforçar la participació ciutadana.
Des del consistori destaquen que esta iniciativa consolida Torrent com a referent en la promoció de la igualtat, reafirmant el compromís amb la participació activa i la igualtat real.