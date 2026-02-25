Barrachina visita l’electrificació de dos estacions de bombament del Canal Xúquer-Túria

Modernització del regadiu: electrificació a les estacions de la Comunitat de Regants Marge Dreta Xúquer-Túria
Inversió estratègica impulsada per la Conselleria d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca que beneficia els regants d’Alzira, Alberic, Antella i Gavarda i reforça la sostenibilitat agrícola.
El conseller d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, Miguel Barrachina, ha visitat a Tous l’actuació d’electrificació de les estacions de bombament Masia del Pou i Escala, del sector Los Tollos, de la Comunitat de Regants Marge Dreta Xúquer-Túria.
La intervenció, ja finalitzada, ha suposat una inversió de vora 420.000 euros i connecta les estacions a la xarxa elèctrica, eliminant els grups electrògens.
L’actuació beneficia directament els regants dels termes municipals d’Alzira, Alberic, Antella i Gavarda.
Les obres culminen dos dècades després del seu inici, segons ha destacat el president de la comunitat de regants.
A la visita també han participat membres de les comunitats de regants, treballadors de l’obra i d’Iberdrola, amb qui s’ha dut a terme l’electrificació, així com l’alcalde de Tous.
El conseller ha emmarcat l’actuació dins de la modernització del regadiu impulsada per la Conselleria d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca. També s’han destacat obres aprovades per valor de 11,7 milions d’euros per a modernització de regadius dins del Pla Estratègic de la PAC 2023-2027.