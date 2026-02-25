La Diputació de València impulsa la comarcalització dels seus serveis amb set oficines d’atenció als municipis

La Diputació de València ha presentat el Pla d’Oficines Comarcals d’Assistència als Municipis
Una aposta per la descentralització que busca convertir la corporació provincial en una institució present en tot el territori.
El pla establix set seus situades a Utiel, Ontinyent, Llíria, Bunyol, Xàtiva, Gandia i Alzira, on no n’hi havia cap fins al moment.
Els municipis han sigut seleccionats per ser nexes naturals de comunicació i per comptar ja amb oficines del Servici de Gestió Tributària, la qual cosa permet aprofitar infraestructures existents.
Se suma la continuïtat de la seu de València, que presta atenció a les comarques del Camp de
Amb este plantejament, l’àrea de Comarcalització de la Diputació de València reforçarà el suport directe als 266 municipis i 3 entitats locals menors de la província, especialment als més xicotets o aquells en risc de despoblament.
Enguix ha destacat que es tracta d’un pla de legislatura que recupera i amplia el projecte iniciat en 2017-2018 sota la presidència de Jorge Rodríguez. Este nou model organitzatiu es debatrà en el pròxim ple de la Diputació de València per a la seua aprovació definitiva.