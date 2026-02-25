La Generalitat avala la descatalogació del Molí de Montagud d’Alzira per a ampliar el barranc

Descatalogació per a millorar la seguretat hidràulica
El fumeral es mantindrà com a element protegit
L’Ajuntament d’Alzira podrà descatalogar el Molí de Montagud com a bé protegit després que la Generalitat haja acceptat els arguments municipals. La decisió permet avançar en la cessió dels terrenys a la Confederación Hidrográfica del Júcar per a ampliar el llit del barranc de la Casella i millorar la capacitat de drenatge, amb l’objectiu de previndre inundacions i reforçar la seguretat del municipi.
El consistori ha proposat mantindre el fumeral com a Bé de Rellevància Local, garantint així la seua conservació patrimonial mentre es desenvolupa la intervenció urbanística. La Generalitat ha retirat el requeriment inicial i reconegut la competència municipal per a gestionar la descatalogació.
Amb esta actuació, l’Ajuntament busca compatibilitzar la protecció del patrimoni amb les necessitats de seguretat hidràulica, prioritzant una solució que permetrà reduir riscos i millorar la gestió del barranc de la Casella.