L’Espai Joan Fuster acull la presentació del llibre Josep Palàcios, home de lletres

La presentació del llibre recull les ponències de la jornada homenatge de 2024 i noves aportacions sobre la trajectòria de l’escriptor.
La publicació és iniciativa de l’Ajuntament de Sueca, la Institució Alfons el Magnànim i la Càtedra Joan Fuster, que van impulsar el reconeixement a Josep Palàcios.
L’acte, amb representants municipals, autors i familiars, es va viure amb emoció i record.
El consistori destaca la importància de difondre l’obra de Josep Palàcios i posar en valor el seu llegat cultural vinculat a Sueca i a la figura de Joan Fuster.
Amb esta edició, la ciutat ret homenatge a una de les seues figures literàries més destacades.