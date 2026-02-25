Massanassa acull les XIII Jornades Formatives de Museus Locals

La Sala Gabriel Cualladó de l’Auditori Municipal de Massanassa ha sigut l’escenari de les XIII Jornades Formatives de Museus Locals
Jornades organitzades per la Diputació de València, en una trobada dedicada a la gestió del patrimoni cultural.
L’acte ha comptat amb la presència de l’alcalde de Massanassa, Paco Comes, del diputat de Cultura, Paco Teruel, i del director de L’ETNO, Joan Seguí, junt amb personal tècnic i professionals del museu.
La jornada s’ha centrat en el tractament de col·leccions fotogràfiques als museus etnològics, abordant la conservació, la gestió documental i les implicacions legals del seu ús en exposicions i publicacions.
També s’han compartit eines pràctiques per millorar la gestió d’estos fons als museus locals.
La sessió ha inclòs l’exposició del tractament fotogràfic al Museu Virtual de Quart de Poblet i la presentació del projecte del futur museu etnològic de Massanassa.
Una jornada que reforça el compromís de Massanassa amb la cultura i la posada en valor del patrimoni local.