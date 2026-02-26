Detinguts els autors d’un intent de segrest a Polinyà de Xúquer

La Guardia Civil ha detingut els quatre presumptes autors de l’intent de segrest d’una dona a la seua vivenda de Polinyà de Xúquer.
Els fets van ocórrer el 30 d’octubre, quan un home va irrompre en el domicili i va intentar endur-se-la per la força, però el gos de la víctima el va mossegar i va frustrar el segrest. La dona va patir lesions lleus.
La investigació, dins de l’operació ‘Nidorino’, va avançar gràcies a la intervenció d’un policia local que, en escoltar els crits d’auxili, va eixir al carrer i va poder anotar la matrícula del vehicle utilitzat en la fugida.
El cotxe, de lloguer, va aparéixer posteriorment cremat. Les perquisicions van permetre detindre tres joves d’Algemesí, de nacionalitat espanyola, i finalment un quart implicat, un home de 40 anys i nacionalitat ucraïnesa, que encara presentava marques de la mossegada.
Segons les investigacions, els tres detinguts d’Algemesí coneixien la parella de la víctima i eren conscients del seu alt nivell de vida, per la qual cosa presumptament haurien planificat el segrest amb la intenció d’obtindre un benefici econòmic, contractant el quart implicat per a executar l’acció. Les diligències han sigut remeses al jutjat de Sueca.