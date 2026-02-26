La Generalitat Valenciana reforça el suport empresarial a la Comunitat Valenciana

La Generalitat Valenciana reitera el suport als projectes empresarials que generen ocupació i consoliden la Comunitat Valenciana com a terra d’oportunitats.
En la intervenció posterior al plenari, Juanfran Pérez Llorca ha incidit en la importància de la col·laboració publicoprivada, plasmada en iniciatives com el Pla Vive, que té com a objectiu arribar a les 10.000 vivendes en esta legislatura.
El president també ha defensat la nova Llei del Sòl, el suport a projectes que generaran 8.000 llocs de treball, la baixada d’impostos i la simplificació administrativa, així com l’esforç de 3.100 milions per a recuperar les zones afectades per la DANA.