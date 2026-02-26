La Generalitat Valenciana repartirà fruites, llet i hortalisses a 192.985 escolars de 904 centres educatius

El Programa Escolar de Distribució de Fruites, Hortalisses i Llet arriba este curs a 979 aularis amb una cobertura del 64,5 % de l’alumnat de Primària i Educació Especial.
L’edició 2025-2026 compta amb un pressupost d’1,49 milions d’euros i creix respecte al curs anterior, amb un 4,1 % més de centres i un 3,9 % més d’alumnat.
La iniciativa, finançada per la Unió Europea i gestionada a través de l’Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria, combina el repartiment gratuït d’aliments amb accions educatives per a reforçar hàbits saludables i el coneixement de l’origen dels productes.
Durant una visita a la cooperativa Cofrudeca a Bèlgida, l’alumnat ha conegut el recorregut del producte des del camp fins al consum, amb l’objectiu de vincular educació nutricional i coneixement del sector primari.
El programa arriba a 979 aularis participants i una cobertura del 64,5 % de l’alumnat, amb un creixement que evidencia l’interés dels centres educatius per integrar la formació en hàbits saludables.
La Generalitat ha destacat la importància de fomentar la salut des de les primeres etapes educatives i d’acostar el món rural a les noves generacions mitjançant experiències pràctiques que connecten l’aprenentatge amb la realitat.