València lidera l’ocupació hotelera de la Comunitat Valenciana en Setmana Santa amb un 97 %

La ciutat encapçala els bons resultats turístics amb una mitjana autonòmica del 88,2 %
L’alta demanda i les reserves d’última hora impulsen també el creixement econòmic del sector
La ciutat de València ha liderat l’ocupació hotelera de la Comunitat Valenciana durant la Setmana Santa amb un 97,2 % d’ocupació, situant-se per damunt de la mitjana autonòmica, que ha sigut del 88,2 %, segons dades de la patronal turística Hosbec.
Després de València, altres destinacions també han registrat xifres destacades, com la província de València amb un 92,7 %, Benidorm amb un 89,8 %, Peníscola amb un 85,3 %, la província de Castelló amb un 84 % i la Costa Blanca amb un 82,2 %.
Des de Hosbec han assegurat que s’han complit totes les previsions i objectius, destacant que la reserva d’última hora ha funcionat amb normalitat, impulsada per la bona climatologia i per una oferta hotelera moderna i preparada per a gestionar els moments de major afluència turística.
A més de les bones dades d’ocupació, el sector també ha experimentat una millora en termes econòmics. Les tarifes mitjanes han sigut un 3,7 % superiors respecte a la Setmana Santa de 2025, fet que es traduïx en una major recaptació derivada del consum turístic.
Un altre aspecte destacat ha sigut el pes del turisme nacional, que ha representat el 62 % dels visitants allotjats en hotels, enfront del 38 % de turistes internacionals. Entre estos últims, destaquen mercats com el Regne Unit, Països Baixos, Bèlgica, Alemanya i els Estats Units.
Finalment, des de la patronal assenyalen que esta dinàmica positiva es prolonga durant la setmana de Pasqua, coincidint amb les vacances escolars i amb una reactivació del turisme d’empresa, la qual cosa consolida un inici de temporada molt favorable per al sector turístic valencià.