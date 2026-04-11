Tous acull el Mercat Artesanal i el VII Concurs de Gaspatxo amb activitats, tradició i gastronomia

La Plaça Sant Miquel es convertirà en un espai de trobada amb artesania, comerç local i propostes familiars del 17 al 19 d’abril
El municipi celebrarà també el concurs gastronòmic de gaspatxo , una cita destacada de la cuina tradicional local
Tous es prepara per a viure uns dies plens d’activitat amb la celebració del Mercat Artesanal a la Plaça Sant Miquel, que tindrà lloc els dies 17, 18 i 19 d’abril de 2026. Este esdeveniment reunirà artesania, gastronomia i comerç local en un entorn pensat per a tota la família.
El mercat comptarà amb un ampli ventall de propostes, entre les quals destaquen un espai infantil, una granja amb passejos en burrito, així com teatre i exposicions ambientades en època, que permetran als visitants gaudir d’una experiència immersiva vinculada a la història i la tradició del municipi.
D’altra banda, el diumenge 19 d’abril a partir de les 10:30 hores, Tous celebrarà el VII Concurs de Gaspatxo , una de les cites gastronòmiques més esperades. L’esdeveniment ret homenatge a la cuina tradicional amb receptes elaborades a foc lent i amb ingredients i tècniques pròpies de la gastronomia local.
El concurs es presenta com una oportunitat per a degustar, compartir i posar en valor la cuina tradicional, en un ambient festiu on el gazpacho esdevé el gran protagonista.
Amb estes activitats, Tous reforça la seua aposta per la tradició, la cultura i la dinamització local, oferint una proposta variada que combina oci, gastronomia i patrimoni en un mateix espai.