La Policia Local d’Algemesí deté dos homes pel robatori de 100 kg de coure a les vies de l’AVE

Els implicats van ser localitzats durant la matinada del dimarts, 24 de febrer, a les immediacions de l’estació de tren
La Policia Local d’Algemesí ha detingut dos homes com a presumptes autors del robatori de 100 quilograms de coure sostrets de la infraestructura de l’AVE.
Els detinguts, de 40 i 42 anys i veïns de Silla, van ser interceptats a les 5.15 hores de la matinada del dimarts, 24 de febrer, a les immediacions de l’estació de tren d’Algemesí, quan transportaven una maleta amb el material sostret i ferramentes de tall, entre elles unes cisalles.
En el moment de la intervenció, els sospitosos van reconéixer haver tallat el cablejat de les vies en un punt situat a dos quilòmetres del municipi. Posteriorment, van acompanyar els agents fins al lloc dels fets, on es va comprovar que la tanca perimetral havia sigut tallada i que hi havia més material preparat per al seu trasllat.
El regidor de Seguretat Ciutadana, Kiko Reinoso, ha assenyalat que des del cos de la Policia Local d’Algemesí “es treballa de manera constant en la vigilància d’infraestructures sensibles, com ara les vies ferroviàries, per a prevenir este tipus de delictes”. Així mateix, ha advertit que els sabotatges en infraestructures ferroviàries “poden posar en risc la seguretat del servei i dels usuaris”, per la qual cosa l’Ajuntament ha reforçat la vigilància en estos espais.
Finalment, els detinguts van ser traslladats a dependències policials i posats a disposició judicial acusats d’un delicte de robatori amb força i danys en infraestructures crítiques.