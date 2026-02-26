La Ribera, segona comarca en ajudes per al relleu generacional agrari a València

La Ribera concentra gran part de les sol·licituds d’ajudes per a joves i nous agricultors a la província de València.
De les vora 700 que la Conselleria d’Agricultura va rebre a finals del 2025, 364 a València, una trentena es concentren a la comarca de la Ribera, la segona per darrere d’Utiel-Requena.
Es tracta d’ajudes destinades a fomentar el relleu generacional i garantir la sostenibilitat del sector valencià agrari, amb una inversió total de 29 milions que contempla incentius de fins a 80.000 euros per a joves d’entre 18 a 40 anys i fins a 70.000 per a persones entre 41 i 56 que s’incorpren com a nous agricultors o ramaders.
A hores d’ara, la Generalitat Valenciana treballa per fer l’ingrés d’estes ajudes, en dos parts: una abans de començar i l’altra, una vegada es complete el projecte.
Entre els joves agricultors, València concentra el major nombre de sol·licituds, amb més de 290. Pel que fa als nous agricultors, la província se situa també al capdavant amb 72. Per gènere, destaca el cas de les ajudes destinades a nous agricultors, on les sol·licituds presentades per dones superen les dels seus companys homes.
Barrachina va posar en valor l’esforç dels joves i nous agricultors de la comarca de la Ribera durant la seua visita a les obres d’electrificació de les estacions de bombament del sector Los Tollos, pertanyents a la Comunitat de Regants Marge Dret Xúquer-Túria. El conseller va subratllar que “quan un agricultor abandona és una derrota de tots” i va celebrar l’èxit de sol·licituds de les ajudes per al relleu generacional.