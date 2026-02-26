Llum verda a la revalorització de les pensions sense l’Escut Social Bàsic

El Congrés dels Diputats ratifica el decret de revalorització de les pensions, que estableix una pujada del 2,7% per a les contributives i de l’11% per a les no contributives.
La mesura ha tirat avant amb l’únic vot en contra de Vox. D’altra banda, la Cambra rebutja l’escut social amb els vots en contra de Partido Popular, Vox i Junts.
Ambdues iniciatives han tornat al Ple després que fa unes setmanes foren rebutjades en presentar-se en un mateix paquet.
Pel que fa a l’escut social, Podem ha votat finalment a favor després d’arribar a un acord amb el Govern per a la regularització extraordinària de persones migrants. No obstant, este paquet d’ajudes socials ha sigut rebutjat per PP, Vox i Junts per incloure mesures com la moratòria antidesnonaments i la prohibició de talls d’aigua i llum a famílies vulnerables.
Diferents associacions en defensa de les pensions públiques han criticat els bloquejos de la dreta i l’extrema dreta a la revalorització de les pensions i la pròrroga de l’escut social. Les plataformes de pensionistes exigeixen garantir condicions de vida dignes i una reforma fiscal que aporte més recursos als serveis públics.