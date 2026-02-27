Alzira enceta el cicle de conferències sobre Jaume I amb una ponència sobre el Llibre de privilegis

L’Arxiu Municipal d’Alzira ha acollit la primera jornada del cicle de conferències sobre Jaume I amb motiu del 750 aniversari de la mort del monarca a la ciutat.
Josepa Cortés, doctora de la Universitat de València i especialista en el Llibre de privilegis, ha inaugurat el cicle amb una conferència que ha comptat amb gran assistència de públic.
Des de l’arxiu expliquen que, cada mes fins a desembre, se celebrarà una conferència diferent per abordar temes com la herència de Jaume I, el seu llegat polític i el seu últim any de vida.
El Llibre de Privilegis és la gran joia de l’Arxiu Municipal d’Alzira, que amb estes activitats reforça la seua aposta per obrir-se a la ciutadania i donar a conéixer la documentació històrica.
Les conferències no requereixen inscripció prèvia, però tenen aforament limitat. La pròxima cita serà el 26 de març a les 18:30 a l’Arxiu Municipal.