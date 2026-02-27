Clausura del Taller d’Ocupació a Quart de Poblet després d’un any de formació

Nova edició del Taller d’Ocupació finalitzada amb èxit
Quart de Poblet ha clausurat esta setmana el programa, un dels principals impulsos municipals per a la formació i l’ocupació.
Durant un any, persones desocupades s’han format en especialitats com jardineria, construcció i energies renovables, amb l’objectiu de millorar la seua qualificació professional i ampliar les seues oportunitats d’inserció laboral.
L’acte de cloenda ha estat presidit per l’alcaldessa, Cristina Mora Luján, i el regidor d’Economia Local i Ocupació, Fran Hidalgo, qui han fet lliurament dels diplomes acreditatius a l’alumnat participant.
Al llarg d’este any, els i les participants han adquirit noves competències, compartit experiències i treballat en àmbits estratègics per al municipi, reforçant el seu creixement professional i personal.
Amb iniciatives com esta, el municipi reafirma la seua aposta per la formació i la creació de noves oportunitats laborals.