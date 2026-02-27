La Fira de la Tomaca del Perelló celebra al juny la seua XIII edició consolidant tradició i gastronomia

La cita agroalimentària es desenvoluparà els dies 5, 6 i 7 de juny amb productors i activitats gastronòmiques
Les millores en el recinte i l’Espai Gastronòmic reforcen l’experiència del visitant
La XIII edició de la Fira de la Tomaca arribarà els dies 5, 6 i 7 de juny a El Perelló, consolidant-se com un dels esdeveniments agroalimentaris de referència. La fira reunirà productors, professionals i públic general entorn d’un producte emblemàtic del territori, amb l’objectiu de posar en valor la qualitat i la gastronomia local.
Les inscripcions per a participar com a expositor estaran obertes del 2 de març al 20 d’abril a través de la seu electrònica municipal, tràmit obligatori per a tots els negocis interessats. L’organització preveu una participació similar a la d’edicions anteriors i busca ampliar la presència de propostes vinculades a l’agricultura i la cuina, com maquinària especialitzada, parament o solucions culinàries innovadores.
Enguany s’introduiran millores en els serveis del recinte, amb més zones d’ombra, nou mobiliari i reforç de la il·luminació per augmentar la comoditat dels visitants i les condicions de treball dels expositors. L’Espai Gastronòmic de la Tomaca continuarà sent el centre de la programació, amb showcookings, demostracions culinàries i presentacions de producte que connecten productors i xefs amb el públic.
La Fira de la Tomaca reafirma la seua vocació de dinamitzar el territori i promocionar el producte local, combinant tradició i innovació en un esdeveniment que creix com a referència gastronòmica. L’organització convida veïns, visitants i professionals a reservar les dates per gaudir d’un cap de setmana dedicat a la tomaca i a la cultura agroalimentària.