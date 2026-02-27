La Generalitat destaca la inversió de 20 milions per impulsar l’alvocat en la presentació de la marca ‘Aguacate Valenciano’

Impuls a la marca i inversió de 20 M€ per posicionar l’alvocat valencià als mercats.
Qualitat i innovació: aposta del sector amb suport de la Generalitat Valenciana i la Associació de Productors d’Alvocat.
L’Associació de Productors d’Alvocat ha presentat la nova marca de promoció ‘Alvocat Valencià’, un distintiu de qualitat autoritzat per la Generalitat Valenciana que naix amb l’objectiu de reforçar la diferenciació, la competitivitat i el posicionament del producte en els mercats nacionals i internacionals. Durant l’esdeveniment, el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha destacat el suport del Consell amb una inversió de 20 milions d’euros per consolidar el sector com un cultiu de qualitat, competitiu i segur.
El nou emblema incorpora la imatge d’un alvocat amb els colors de la senyera, mentre que el nou embalatge busca donar més visibilitat i coherència a la marca en els punts de venda. El projecte també inclourà una pàgina web en diversos idiomes amb informació sobre varietats, punts de venda i material divulgatiu per a professionals i consumidors.
La Generalitat, a través de l’Institut Valencià d’Investigacions Agràries, desenvolupa un pla integral per millorar varietats, sostenibilitat, control de plagues i digitalització del cultiu. A més, el Consell destinarà 30.000 euros en 2025 per reforçar la promoció del producte i la seua implantació en els mercats.
Des d’AVA-ASAJA i ASOPROA, es subratlla la necessitat d’enfortir el sector per garantir la rendibilitat dels agricultors i impulsar una interprofessional que done suport al producte nacional.
Amb la marca ‘Alvocat Valencià’, el sector fa un pas decisiu cap a la professionalització i la diferenciació, apostant per la qualitat certificada i la col·laboració entre productors i institucions com a via per convertir este cultiu en una aposta de futur per a l’agricultura valenciana.