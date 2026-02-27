La Guàrdia Civil investiga 45 persones per delictes relacionats amb exàmens de trànsit a la Comunitat Valenciana

Deu persones per falsedat documental i dèsset per conduir sense permís en vigor
Díhuit aspirants denunciats per utilitzar dispositius electrònics ocults per a copiar
La Guàrdia Civil ha investigat un total de 45 persones durant l’últim quadrimestre de 2025 per delictes relacionats amb els exàmens per a l’obtenció del permís de conduir en la Comunitat Valenciana.
Els Grups d’Investigació i Anàlisi (G.I.A.T.), en col·laboració amb les Direccions Provincials de Trànsit d’Alacant, Castelló i València, han investigat deu persones per un delicte de falsedat documental per suplantació d’identitat en la prova teòrica.
A més, dèsset persones han sigut investigades per un delicte contra la seguretat viària, ja que conduïen havent perdut la vigència del permís per la pèrdua total de punts, quan es dirigien a realitzar l’examen de recuperació.
Pel que fa a l’ús de dispositius electrònics ocults, díhuit aspirants han sigut denunciats per copiar en l’examen teòric: deu a València, dos a Alacant i sis a Castelló. Igualment, en les proves CAP realitzades en col·laboració amb la Generalitat Valenciana, quatre persones més van ser detectades utilitzant mitjans electrònics fraudulents.
Els delictes de falsedat documental comporten penes de presó de sis mesos a tres anys, mentre que conduir sense permís pot suposar presó de tres a sis mesos, multa o treballs en benefici de la comunitat. L’ús de dispositius electrònics en els exàmens està considerat infracció molt greu, amb multa de 500 euros i prohibició de presentar-se a examen durant sis mesos.