La nova Plaça de la Xapa de Benetússer incorporarà paviment drenant per millorar la resiliència front a inundacions

El Ministerio de Política Territorial ha aprovat la memòria de reconstrucció de la Plaça de la Xapa de Benetússer, amb un pressupost de 2 milions d’euros.
Entre les principals millores, la substitució del paviment danyat per materials drenants i permeables que afavoriran la filtració d’aigua, reduint-ne l’acumulació en superfície.
La rehabilitació també inclourà la renovació de la zona de jocs, la substitució de la font ornamental per una cascada decorativa amb un sistema de menor consum, la millora de l’arbratge, la renovació de l’enllumenat i la reposició del mobiliari urbà.
Esta actuació forma part del pla de reconstrucció després de la DANA del 29 d’octubre. En estos moments, tres grans projectes ja es troben en fase d’execució de les obres: la Policia Local, el complex de piscines i el pavelló municipal.