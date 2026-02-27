Nou Taller Bon Profit amb sabors de la Ribera

Arròs a l’alzirenya i pa de calatrava amb carbassa protagonitzen la sessió
El Casal de la Falla Pere Morell acull una iniciativa per posar en valor la gastronomia local
El taller s’ha celebrat de la mà de Ca Tomàs, amb una sessió dedicada als sabors més autèntics de la Ribera. El menú ha destacat per un arròs a l’alzirenya, símbol de la nostra cuina tradicional, i de postres un pa de calatrava amb carbassa, que combina tradició i producte de temporada.
El Casal de la Falla Pere Morell ha sigut l’espai que ha acollit esta nova edició del Bon Profit, una iniciativa que posa en valor la gastronomia com a part essencial de la cultura d’Alzira.
Este tipus d’activitats reforcen la cultura als barris, fomenten la convivència i transmeten el patrimoni culinari a noves generacions. La gastronomia es converteix així en un element de cohesió, on cuinar i compartir a taula esdevenen una expressió de la nostra identitat.