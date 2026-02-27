Quart de Poblet impulsa un pacte social per a un ús positiu i saludable de les pantalles

L’Ajuntament de Quart de Poblet avança en el desenvolupament de PASOTIQ, un pacte social municipal per al bon ús de les pantalles que pretén generar propostes concretes per a fomentar una relació positiva i saludable amb la tecnologia.
La iniciativa està liderada per l’Àrea d’Educació, amb l’acompanyament de la Unitat de Prevenció Comunitària de Conductes Addictives, i naix amb la voluntat de convertir-se en un compromís transversal que implique tot el consistori, col·lectius, associacions i ciutadania.
L’alcaldessa, Cristina Mora Luján, ha assenyalat que la influència de les pantalles en la vida quotidiana afecta la salut i les relacions socials, mentre que la regidora d’Educació, Consue Campos, ha explicat que el pacte busca una relació equilibrada amb la tecnologia des d’una perspectiva humanista i integral.
El procés es basa en una metodologia d’innovació social i participació real. S’estan celebrant reunions amb famílies, personal sanitari, comissions municipals i tècnics per analitzar escenaris de conflicte, identificar riscos i oportunitats i formular propostes viables.
En una fase posterior, cada àrea replicarà esta dinàmica amb els seus col·lectius per ampliar la participació ciutadana. Els resultats s’integraran en un document marc amb les bases del compromís col·lectiu.
Està previst que el pacte s’aprove este estiu i que el bon ús de les pantalles siga un dels eixos centrals de la Mostra de l’Educació, prevista entre el 23 d’abril i el 13 de maig.
Amb esta iniciativa, el municipi reforça el treball en xarxa i la construcció de consensos per afrontar els reptes de l’entorn digital.