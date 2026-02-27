Retirada l’última torre elèctrica que permet avançar en l’obertura del Pont Faitanar

La setmana passada, Iberdrola va retirar l’última de les torres de mitja tensió que obstaculitzaven la connexió del PAI Molí d’Animeta amb l’Autovía A-3.
Esta actuació, completada el 25 de febrer, permet continuar avançant en els treballs d’obertura del Pont Faitanar, una infraestructura concebuda com a prolongació de l’avinguda del Mediterrani.
El pont tindrà una longitud total de 138 metres i permetrà el pas còmode de vehicles en els dos sentits. L’amplària serà de 9,5 metres, dels quals 8 es destinaran a la calçada, mentre que la resta es reservarà per a enllumenat, instal·lacions i elements de seguretat.
L’estructura es recolzarà sobre pilars i fonaments profunds que garantiran estabilitat i durabilitat, amb un disseny senzill i harmoniós per a integrar-se en l’entorn.
El projecte ha sigut plantejat respectant l’entorn històric de la Séquia de Mislata, declarada Bé d’Interés Cultural, per la qual cosa el pont serà lleuger, discret i plenament integrat en el paisatge.
Amb este pas, el projecte del Pont Faitanar continua avançant per a millorar la connexió viària i garantir una integració respectuosa amb l’entorn patrimonial.