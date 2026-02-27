Visita institucional al Pont de l’Omet a Picassent

El comissionat per a la Recuperació, Raúl Mérida, ha visitat el barri de l’Omet per conéixer les obres de reconstrucció del pont després de la DANA.
Reconstrucció amb criteris de seguretat hidràulica
Una infraestructura que ha hagut de replantejar-se completament, incrementant la seua capacitat hidràulica en un 40% i treballant en la protecció del llit del barranc front a futures avingudes.
L’equip de govern de Picassent ha aprofitat la visita per manifestar reivindicacions del veïnat respecte al nou pont i per agrair la rapidesa en l’execució del projecte.