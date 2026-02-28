La Ribera Alta connecta la seua joventut amb Europa a través d’un ambiciós projecte cultural

La Mancomunitat participa en una iniciativa europea que uneix cinc països fins a 2027
El voluntariat juvenil i el patrimoni cultural, eixos d’una nova xarxa de cooperació internacional
La Mancomunitat de la Ribera Alta fa un pas més en la seua aposta per la joventut i la projecció europea amb la seua incorporació al projecte CERV-ACTIVE-YOUTH, una iniciativa que promou la participació activa de les persones joves en activitats culturals dins de la Unió Europea.
El programa, que es desenvoluparà des de gener de 2026 fins a setembre de 2027, posa el focus en el voluntariat social i cultural juvenil com a motor de cohesió social, creixement comunitari i preservació de la identitat local. L’objectiu és clar: reforçar els llaços entre territoris europeus a través de la cultura i la implicació ciutadana.
Intercanvis internacionals i xarxa de ciutats
CERV-ACTIVE-YOUTH contempla l’organització d’esdeveniments internacionals d’encontre entre joves de diferents països europeus, amb activitats d’intercanvi i reflexió sobre la riquesa del patrimoni cultural europeu.
El projecte està coordinat per l’Ajuntament de Bastia Umbra (Itàlia) i compta amb la participació de l’associació Bastia Gemellaggi i l’Ente Palio di San Michele. També hi formen part l’Ajuntament de Luz-Saint-Sauveur (França), l’Ajuntament de Gjirokaster (Albània), l’Ajuntament de Karancslapujtö i l’associació Karancs Kincse Közhasnú Egyesület, així com la Mancomunitat de la Ribera Alta a través del seu Departament de Joventut.
Entre els principals objectius destaquen la creació de xarxes estables de cooperació entre ciutats europees, el foment de la participació democràtica, l’intercanvi de bones pràctiques i la promoció de la diversitat cultural com a valor essencial del projecte europeu.
Primer encontre amb participació riberenya
El passat 27 de febrer es va celebrar el primer encontre en línia del projecte, amb més de 100 participants entre experts en joventut, entitats culturals i representants institucionals.
Des de la Ribera Alta van intervindre l’Agrupació Local Jove d’Antella, l’Associació Nova Muixeranga d’Algemesí i el grup estable del programa de Corresponsals Juvenils de la Mancomunitat, mostrant el potencial associatiu i cultural del territori.
La presidenta de la Mancomunitat, Paqui Momparler Orta, ha subratllat que “la joventut és essencial en la construcció del present i del futur d’Europa” i ha destacat que el voluntariat juvenil és un “motor de cohesió social, preservació del patrimoni i projecció de la identitat col·lectiva”, especialment en comarques amb municipis rurals i d’interior com la Ribera Alta.
Amb aquesta iniciativa, la Mancomunitat reforça el seu compromís amb una Europa més participativa, cultural i connectada amb el territori, situant la joventut com a protagonista d’un projecte amb vocació de futur.