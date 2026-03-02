Quart de Poblet impulsa la conservació de l’Assut del Repartiment

El president de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i l’alcaldessa de Quart de Poblet visitaren l’Assut del Repartiment dins del projecte d’adequació i condicionament de la zona.
Durant la trobada es va analitzar el full de ruta de les actuacions de conservació d’esta obra d’enginyeria hidràulica, amb l’objectiu de posar en valor l’Assut i l’entorn natural del riu Túria, fomentant la sostenibilitat i el gaudi ciutadà.
Un projecte que combina conservació patrimonial, protecció del medi natural i ús responsable per part de la ciutadania.