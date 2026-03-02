Tyrius Almussafes reuneix 200 persones en la marxa solidària de la XI Setmana per la Igualtat

Al voltant de 200 persones han participat este diumenge en una nova edició de la marxa i posterior esmorzar solidari organitzat per l’Associació d’Ames de Casa Tyrius d’Almussafes, dins de la programació de la XI Setmana per la Igualtat.

La iniciativa, que ha tornat a comptar amb una excel·lent acollida, combina activitat física, convivència i compromís social en una jornada oberta a tota la ciutadania.

En el marc d’esta acció solidària, Tyrius ha realitzat una donació de 300 euros a la junta local de l’Asociación Española Contra el Cáncer d’Almussafes, reforçant així el seu suport a la lluita contra el càncer.

Una jornada que ha combinat esport, solidaritat i igualtat, consolidant-se com una de les cites destacades del calendari social del municipi.

