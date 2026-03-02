València destina 2,9 milions d’euros a subvencionar les Falles 2026

L’Ajuntament de València destina enguany 2,9 milions d’euros a subvencionar les falles grans i infantils de la ciutat.
Així ho ha confirmat l’alcaldessa, María José Catalá, durant la visita a diversos tallers de la Ciutat Fallera, acompanyada pel regidor de Falles, Santiago Ballester, membres de la Corporació i les falleres majors, Carmen Prades i Marta Mercader, junt amb les seues corts d’honor.
La quantia suposa un increment de 400.000 euros respecte a l’any passat i de 800.000 euros en comparació amb 2023. El consistori atorga una subvenció lineal del 30% de la base imposable del cost de cada falla, amb un mínim de despesa de 2.000 euros per a les infantils i 3.000 per a les grans. A més, el 75% de l’ajuda ja s’ha abonat coincidint amb el cap de setmana de la Crida per facilitar la setmana gran.
Catalá també ha demanat “més sensibilitat” al Govern davant les inspeccions de treball, una petició compartida pel mestre major del Gremi d’Artistes Fallers, Vicente Julián García Pastor, qui considera que estes actuacions podrien realitzar-se en altres moments de l’any.
Finalment, l’alcaldessa ha avançat que el Pla Especial de la Ciutat Fallera es troba en fase de redacció i participació, amb l’objectiu d’impulsar i dignificar este espai emblemàtic de la ciutat.
Un suport econòmic que reforça el compromís municipal amb els artistes fallers i amb la dignificació d’un dels oficis més representatius de la festa.