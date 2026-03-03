La Pirotècnia Alto Palancia tenyeix de roig la plaça amb “Pura Intensitat” en el Dia Internacional de l’Audició.

La Pirotècnia Alto Palancia ha sigut la protagonista este dimarts, 3 de març, a la plaça de l’Ajuntament, dins del calendari oficial de mascletaes del cicle faller de 2026.
La proposta, sota el lema “Pura Intensitat”, ha oferit un espectacle d’alt voltatge amb una durada aproximada de 405 segons, durant els quals s’han disparat 190,33 quilos de material pirotècnic reglamentat.
Un muntatge dissenyat amb un ritme creixent, potent des dels primers compassos i amb un terratrémol final contundent que ha fet vibrar el centre de la ciutat.
Un dels elements més cridaners de la mascletà ha sigut el color: tot el material disparat ha sigut de color roig, tenyint el cel de la plaça i reforçant la identitat i la força visual de l’espectacle.
A més, el tradicional crit de “Senyor pirotècnic, pot començar la mascletà” s’ha realitzat hui en llengua de signes, coincidint amb el Dia Internacional de l’Audició. Un gest carregat de simbolisme que ha volgut posar en valor la inclusió i la sensibilització cap a les persones amb discapacitat auditiva, convertint l’inici de l’acte en un moment especialment emotiu.
Amb “Pura Intensitat”, la pirotècnia ha reafirmat la seua aposta per una experiència sensorial completa, combinant potència sonora, ritme, color i emoció en l’epicentre de les Falles.