Ajuntament de Sueca col·labora en les Jornades STEAM de l’IES Joan Fuster

Ajuntament de Sueca, a través de les regidories d’Acció Social i Esports, participa un any més en les Jornades STEAM organitzades per l’IES Joan Fuster del municipi.
En esta edició, l’alumnat de segon de l’ESO està gaudint de dos tallers que, després de l’èxit aconseguit el curs passat, s’han tornat a programar.
Un d’ells està dedicat al llenguatge de signes i és impartit per professionals de la Federació de Persones Sordes de la Comunitat Valenciana. La regidora d’Acció Social, Sari Sáez, ha destacat que es tracta d’una iniciació que permet a l’alumnat conéixer diferents formes de comunicació i entendre les possibilitats del llenguatge de signes, no sols per a persones sordes, sinó també per a persones amb diversitat funcional.
El segon taller, impulsat per la Regidoria d’Esports, està centrat en el cub de Rubik, amb l’objectiu de millorar les habilitats i la capacitat de concentració de l’alumnat. L’alcalde amb delegacions d’Esports, Julián Sáez, ha recordat que esta proposta va ser la millor valorada pels estudiants el curs passat, fet que ha motivat la seua continuïtat.
Una col·laboració que reforça el compromís de l’Ajuntament amb l’educació, la inclusió i el desenvolupament de noves competències entre els joves del municipi.
Sueca reafirma així el seu compromís amb una educació innovadora, participativa i oberta a noves formes d’aprenentatge.