Alfafar posa en marxa una campanya per detectar fuites d’aigua amb heli sense interrompre el subministrament

L’Ajuntament d’Alfafar, en col·laboració amb l’empresa gestora del cicle integral de l’aigua del municipi (Veolia), ha posat en marxa una campanya de detecció de fuites en la xarxa d’abastiment d’aigua mitjançant l’ús de gas traçador heli.
Es tracta d’un sistema innovador que permet localitzar pèrdues d’aigua sense necessitat de talls en el subministrament.
L’actuació s’està desenvolupant en més de 10 km de xarxa d’aigua potable als sectors Francisco Vila i Doctor Ferrán. Este sistema pioner va començar a utilitzar-se al municipi al 2024, quan es localitzaren sis fuites al sector Francisco Vila que no havien pogut detectar-se amb mètodes tradicionals. La reparació va suposar una disminució de més del 30% del consum en la zona.
De cara al 2026, està previst posar en marxa dos noves campanyes en altres sectors de la localitat.