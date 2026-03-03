Algemesí s’adherix a la Xarxa de Municipis Afectats per l’Ocupació

La iniciativa de la FVMP permetrà analitzar la dimensió del fenomen
L’Ajuntament impulsarà mesures coordinades contra l’ocupació il·legal
L’Ajuntament d’Algemesí va aprovar en el Ple ordinari del passat 26 de febrer l’adhesió a la Xarxa de Municipis Afectats per l’Ocupació, una iniciativa impulsada per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. L’objectiu és analitzar amb major precisió la dimensió real de l’ocupació il·legal al municipi i identificar les zones potencialment més afectades.
Des del consistori s’assenyala que la regulació normativa actual no sempre oferix una resposta àgil davant esta problemàtica, fet que pot generar situacions de vulnerabilitat per als propietaris legítims, així com càrregues econòmiques i una percepció d’inseguretat jurídica. La incorporació a la xarxa permetrà estudiar les implicacions en l’àmbit civil, penal i administratiu, especialment en matèries com habitatge, seguretat ciutadana i serveis socials.
El regidor de Seguretat Ciutadana, Kiko Reinoso, ha destacat que l’ocupació il·legal “genera conflictes que afecten la convivència i els drets de les persones” i ha remarcat la necessitat de reforçar la coordinació amb altres administracions, sense deixar de prestar especial atenció a les situacions de vulnerabilitat.
Per la seua part, l’alcalde d’Algemesí, José Javier Sanchis, ha subratllat que l’adhesió “suposa un pas més en el compromís municipal amb la seguretat jurídica i la protecció dels drets de la ciutadania”. La proposta va eixir avant amb els onze vots favorables de l’equip de govern, mentre que la resta de la corporació no va votar a favor de la iniciativa.