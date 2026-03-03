El Centro Cultural Andaluz de Almussafes, més de 25 anys promovent cultura i convivència

El Centro Cultural Andaluz de Almussafes, protagonista este cap de setmana de la gala del Dia d’Andalusia, compta amb una trajectòria de més de dues dècades en el municipi.
Més de mig centenar d’artistes del Centro Cultural Andaluz de Almussafes van oferir un espectacle carregat d’art, passió i tradició.
Els quadres de ball i el cor rociero Al Alba van emocionar el públic amb actuacions dedicades a exalçar la cultura andalusa i, especialment, la província de Huelva.
L’entitat es va fundar en 1999, el seu objectiu és promoure la cultura andalusa i fomentar la convivència entre andalusos, valencians i persones d’altres punts d’Espanya, participant activament també en les tradicions del poble d’Almussafes.
L’acte va comptar amb la presència d’autoritats locals i representants de la Federación de Entidades Culturales Andaluzas, en una vetlada que va posar en valor les arrels i la identitat cultural compartida.
Al llarg de l’any organitza classes de sevillanes, flamenc, guitarra i castanyoles, tallers de teatre, balls de saló i activitats per a xiquets. A més, manté el cor rociero i celebra la seua Setmana Cultural amb projeccions, exposicions, competicions esportives, missa rociera i menjars de germanor.
Una entitat arrelada i activa que contribuïx, des de fa més de 25 anys, a enriquir el teixit associatiu i cultural d’Almussafes.