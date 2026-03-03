Pérez Llorca destaca que la Comunitat Valenciana reduïx l’atur al febrer front al repunt nacional

Millor dada d’atur en un mes de febrer des de 2008
Rècord de contractació indefinida i lideratge en afiliacions
El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha destacat que la Comunitat Valenciana ha reduït l’atur en 1.102 persones durant el mes de febrer (-0,38 %), en contrast amb el repunt registrat en el conjunt d’Espanya.
Segons les dades publicades pel Ministerio de Trabajo y Economía Social, el nombre total de persones desocupades se situa en 290.629, la millor xifra en un mes de febrer des de 2008. En termes interanuals, l’atur ha baixat en 21.878 persones, un 7 % menys que fa un any.
El cap del Consell ha assegurat que estes xifres “confirmen que les polítiques actives d’ocupació, la formació i el suport al teixit productiu estan donant resultats”. Ha subratllat també la millora del mercat laboral femení, amb 12.276 dones menys en atur en l’últim any (-6,43 %), així com el descens del 8 % en l’atur entre els menors de 25 anys.
Pel que fa a la contractació, al febrer es van registrar 104.130 contractes, un 1,79 % més que el mes anterior. Destaca especialment la contractació indefinida, amb 55.604 contractes, el millor registre per a un mes de febrer.
En matèria d’afiliació a la Seguretat Social, la Comunitat Valenciana va assolir les 2.242.021 persones afiliades, amb 11.313 noves altes respecte al mes anterior (+0,51 %), superant el creixement nacional. A més, lidera per sisé mes consecutiu l’increment percentual anual d’afiliats a Espanya, amb un 3,54 %.
Finalment, el treball autònom també registra xifres positives, amb 1.655 nous autònoms en febrer i un creixement interanual del 3,10 %, quasi triplicant la mitjana nacional.