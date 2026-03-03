Quart de Poblet inicia les Falles 2026 amb la Crida

Quart de Poblet ha viscut este vespre un dels moments més esperats del calendari festiu: la Crida, que marca l’inici oficial de les Falles 2026.
Les comissions falleres, acompanyades dels seus representants, han participat en un acte carregat d’emoció, tradició i sentiment faller.
Amb la Crida, el municipi s’endinsa en setmanes intenses on la cultura, la música i la pólvora tornaran a omplir els carrers, mantenint viva la passió fallera i la participació de tota la ciutadania.
Quart de Poblet ja està immers en les Falles!
Un inici vibrant que anuncia setmanes plenes de festa, cultura i participació ciutadana al municipi.