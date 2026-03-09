Labora ofereix gairebé 800 cursos gratuïts a la Comunitat Valenciana per a millorar la qualificació professional

La majoria dels cursos ja permeten la preinscripció i molts ja tenen obert el període d’inscripció
La formació s’emmarca en el Pla de Formació 2026 per adaptar-se a les necessitats del mercat laboral
Labora posa a disposició de la ciutadania gairebé 800 cursos gratuïts destinats a millorar la qualificació professional i facilitar l’accés a l’ocupació de les persones de la Comunitat Valenciana a través del portal Punt Labora.
Actualment, 85 cursos tenen el període d’inscripció obert, mentre que la resta ja estan planificats amb opció de preinscripció, de manera que els participants rebran un avís per correu electrònic quan s’acoste la data d’inici del curs per confirmar la inscripció.
Aquesta oferta forma part del Pla de Formació 2026 de Labora, una estratègia dotada amb prop de 200 milions d’euros, que permetrà dur a terme més de 4.100 accions formatives i arribar a més de 58.000 persones. El pla combina formació acreditable, orientada a obtenir certificats professionals, amb accions de recualificació i actualització de competències per a treballadors i persones en situació d’atur.
L’objectiu principal és connectar la formació amb l’ocupació, prioritzant sectors amb alta demanda de professionals qualificats. Així, més de la meitat dels participants en els cursos de Labora aconsegueixen feina en menys d’un any, demostrant l’eficàcia de la formació adaptada a les necessitats de les empreses valencianes.
La programació es basa en un anàlisi de les necessitats del mercat laboral realitzat per l’Observatori de la Formació Professional de Labora, amb la participació d’empreses, agents socials i entitats del territori, per adaptar la formació als perfils professionals més demandats.
Els cursos cobreixen diferents àmbits professionals, com indústria, digitalització, energies renovables, comerç, serveis a les persones i administració, i es desenvolupen en centres de formació i entitats col·laboradores de totes les províncies, garantint l’accés a la formació arreu de la Comunitat Valenciana.
Totes les accions formatives són gratuïtes i estan orientades a millorar les oportunitats laborals, proporcionant formació pràctica i adaptada a la realitat del teixit productiu.
Les persones interessades han d’estar inscrites a Labora com a demandants d’ocupació i poden consultar la oferta i realitzar la inscripció o preinscripció a través del portal Punt Labora. També poden acudir al seu Espai Labora de referència per rebre assessorament personalitzat sobre el curs més adequat i planificar el seu itinerari formatiu.
Amb aquesta iniciativa, Labora reforça el seu compromís amb una formació accessible, adaptada al mercat laboral i orientada a generar oportunitats reals d’ocupació a la Comunitat Valenciana.