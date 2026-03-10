María José Catalá visita amb Jordi Sabaté el muntatge de la mascletà

L’alcaldessa de València, María José Catalá, va visitar ahir el muntatge de la mascletà junt amb Jordi Sabaté, activista pels drets de les persones amb ELA.
Durant la visita, els dos han pogut conéixer de prop els preparatius d’un dels actes més emblemàtics de les Falles, que cada dia reuneix milers de persones a la plaça de l’Ajuntament.
La presència de Sabaté en esta jornada també ha servit per donar visibilitat a la lluita de les persones afectades per l’Esclerosi Lateral Amiotròfica i continuar impulsant la conscienciació social sobre esta malaltia.
Una visita que ha combinat tradició fallera i sensibilització social en ple ambient festiu a la ciutat de València.