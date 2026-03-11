Aldaia i Alaquàs tornen a unir-se en la 4a Carrera de les Dones “La Força de Totes”

Aldaia i Alaquàs tornen a unir-se en una cita esportiva i reivindicativa amb la 4a Carrera de les Dones, enguany baix el lema “La Força de Totes” i a benefici de la Federació de Dones Progressistes de la Comunitat Valenciana.
La cursa, de 5 quilòmetres i exclusiva per a dones, tindrà lloc el divendres 27 de març a les 19:30 h, amb eixida des del Poliesportiu Jaume Ortí d’Aldaia.
Des de la Federació de Dones Progressistes de la Comunitat Valenciana han agraït la solidaritat d’Aldaia i Alaquàs amb la seua causa i han assegurat que faran una gestió responsable dels recursos. Les representants d’esta organització, amb quatre dècades de trajectòria en la lluita pels drets de les dones, han destacat la necessitat de continuar treballant en defensa dels drets de les dones.
Per la seua banda, els regidors de l’àrea d’esports d’ambdós municipis han agraït la implicació dels departaments municipals i del voluntariat, i han posat en valor la inclusivitat de la cursa, amb huit categories, entre elles per a persones amb diversitat funcional i famílies de diferents generacions.
La Carrera de les Dones d’Aldaia i Alaquàs recorrerà 19 carrers entre les dos poblacions, permetent a les participants ocupar l’espai públic i visibilitzar el missatge de la cita esportiva. A més, l’alcalde d’Aldaia ha destacat la proximitat del recorregut al Barranc de la Saleta.
Finalment, els dos ajuntaments i la Federació de Dones Progressistes animen totes les dones de la comarca a participar per superar l’èxit de l’edició anterior. Les inscripcions poden fer-se a través del web de Cronorunner.