Carlet tanca la Setmana de la Dona amb una xarrada sobre càncer i exercici físic

Carlet ha posat punt final a la programació de la Setmana de la Dona amb la xarrada “5 veritats sobre el càncer i l’exercici físic”, celebrada a la Biblioteca municipal.
La sessió ha estat impartida per la fisioterapeuta especialitzada en sòl pelvià Jeannete Estrada i pel llicenciat en Activitat Física i Esport Enric Machí, que han abordat diferents afirmacions relacionades amb el càncer i la pràctica esportiva.
Durant la xarrada s’ha destacat la importància de l’exercici físic tant en la prevenció com en la recuperació i benestar de les persones que han passat o estan passant per un procés oncològic.
Amb esta activitat finalitza una setmana marcada per les activitats de sensibilització, reflexió i participació organitzades amb motiu de la Setmana de la Dona.
Una programació que ha buscat continuar avançant cap a una societat més igualitària i compromesa amb la salut i el benestar.