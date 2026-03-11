Emergències i Interior implanta el nou carnet oficial per a les policies locals de la Comunitat Valenciana

La Conselleria d’Emergències i Interior ha iniciat la implantació del nou carnet oficial identificatiu per als cossos de Policia Local de la Comunitat Valenciana.
Els primers documents han sigut lliurats a Alfafar pel conseller Juan Carlos Valderrama.
Amb esta mesura es posa en marxa un model unificat d’acreditació per a les policies locals de tot el territori autonòmic. A partir d’ara, els carnets dels agents en actiu seran expedits per la Generalitat, a través de la Conselleria d’Emergències i Interior, i no pels ajuntaments com ocorria fins ara.
L’Ajuntament d’Alfafar ha sigut el primer municipi a completar tot el procés d’acreditació dels seus agents, amb el lliurament de 32 carnets professionals en un acte que ha comptat amb la presència de l’alcalde Juan Ramón Adsuara i del director general de Seguretat Pública, Erich Vanacloig.
El nou decret que regula aquestes acreditacions actualitza el sistema vigent des de 1998 i permet homogeneïtzar les característiques dels documents identificatius en tota la Comunitat Valenciana, reforçant la seguretat jurídica i la identificació corporativa dels cossos policials.
Entre les novetats també s’inclou la regulació dels documents identificatius per a policies jubilats, personal interí i agents en pràctiques, així com l’acreditació dels cavalls i gossos que formen part de les unitats especialitzades.
Segons el conseller Valderrama, esta iniciativa forma part del procés de modernització i millora dels instruments normatius dels cossos de Policia Local.