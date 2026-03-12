Catarroja presenta una campanya per a impulsar la recuperació dels mercats afectats per la DANA

El Mercat Municipal de Catarroja ha acollit la presentació d’una nova campanya destinada a donar suport a la recuperació dels mercats municipals afectats per la DANA.
La iniciativa està impulsada per Confemercats, junt amb Càritas Diocesana de València, la Fundació Horta Sud i Caixa Popular, amb l’objectiu de dinamitzar el comerç de proximitat en els municipis afectats.
Durant l’acte també s’ha presentat la Targeta Mercats DANA, una iniciativa que compta amb 7.000 euros en targetes de Caixa Popular que es podran utilitzar en els mercats municipals de Catarroja i d’altres localitats afectades.
Una acció que pretén reactivar l’activitat comercial dels mercats i reforçar el suport al comerç local.