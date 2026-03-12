Comencen les obres de rehabilitació del pont històric de Quart de Poblet després dels danys de la DANA

Han començat els treballs de rehabilitació i millora del pont històric de Quart de Poblet, que va resultar danyat a causa de la DANA.

Les actuacions estan impulsades pel Govern d’Espanya a través del Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible, amb l’objectiu de reparar i restaurar esta infraestructura emblemàtica del municipi.

El pont històric, que connecta les localitats de Quart de Poblet i Paterna, és un dels elements patrimonials més destacats de la zona i una via clau per a la mobilitat municipal i metropolitana.

La intervenció també inclourà mesures de protecció per a reforçar la infraestructura davant possibles crescudes futures.

