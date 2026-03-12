El martell de Thor retrona hui a la plaça de l’Ajuntament amb la mascletà “Masclethor 5.0”

La pólvora torna a ser protagonista hui a la Plaça de l’Ajuntament de València amb el tret de la mascletà “Masclethor 5.0”, a càrrec de Pirotècnia Alpujarreña.
L’espectacle pirotècnic ha retronat el centre de la ciutat amb 242 quilos de pólvora durant aproximadament 320 segons.
Inspirada en el poder del mític martell del déu nòrdic Thor, la mascletà ha portat una combinació de ritme, potència i espectacularitat sonora que ha vibrat a milers de persones congregades a la plaça en plena celebració de les Falles de València.
Des del balcó de l’Ajuntament han seguit l’acte diverses personalitats del món de l’esport, la cultura, l’economia i la política, així com representants d’entitats socials i del món faller, i diverses comissions falleres de la ciutat.
A més, la mascletà s’ha viscut en un dia radiant i plenament primaveral, amb un sol espectacular que ha omplit de llum el centre de la ciutat i ha convidat milers de persones a acostar-se fins a la plaça per gaudir de l’espectacle. El bon oratge ha contribuït a crear un ambient festiu en plena celebració de les Falles, amb carrers plens de fallers, visitants i curiosos disposats a viure de prop una nova jornada de pólvora i tradició.
Amb esta mascletà, València torna a demostrar per què la pólvora és un dels símbols més característics i emocionants de les festes falleres.