La Generalitat proposa construir 120.000 vivendes per a fer front a l’emergència habitacional

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha proposat la construcció de fins a 120.000 vivendes en sòl dotacional municipal amb l’objectiu de fer front a l’emergència habitacional a la Comunitat Valenciana.
La iniciativa contempla la posada en marxa dels Projectes Habitacionals Locals, una eina que permetria destinar terrenys qualificats com a equipament dotacional o patrimoni municipal a la construcció de noves vivendes.
Segons ha explicat el president, actualment existeixen prop de huit milions de metres quadrats de sòl en la Comunitat Valenciana que porten anys sense desenvolupar-se i que podrien utilitzar-se per a ampliar l’oferta d’habitatge.
Pérez Llorca ha assenyalat que esta mesura s’emmarca dins d’una política transversal en matèria d’habitatge, que també inclou el desenvolupament de vivendes de protecció pública, ajudes al lloguer i línies d’avals per a facilitar l’accés a la vivenda, especialment entre els joves.