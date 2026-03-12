La Infanta Elena assistix per primera vegada a una mascletà de les Falles de València

La ciutat de València va rebre este dimecres la visita de la Infanta Elena, que va conéixer de prop la festa de les Falles i va assistir per primera vegada a una mascletà a la plaça de l’Ajuntament.
La jornada va començar amb la recepció per part de l’alcaldessa de València, María José Catalá, i de les Falleres Majors de València 2026, Carmen Prades i Marta Mercader, acompanyades per les seues corts d’honor.
Durant la trobada, la Infanta va mostrar gran interés per la indumentària tradicional valenciana, preguntant pels teixits, els colors dels vestits i pel característic pentinat de fallera. Les representants de la festa li van explicar que els vestits lluïts eren els que van estrenar en la seua exaltació i que el teixit, l’espolí, està elaborat de manera artesanal.
Posteriorment, la Infanta Elena va visitar el recinte des d’on es dispara cada dia la mascletà, on va poder conéixer de prop el muntatge del dispositiu pirotècnic i parlar amb els responsables del dispar de la jornada.
Després va accedir a l’Ajuntament de València, on va recórrer el Saló de Cristall, va firmar en el Llibre d’Honor del consistori i va rebre com a record de la seua visita un mocador del Museu de la Seda.
Finalment, la Infanta Elena va presenciar la mascletà des del balcó de l’Ajuntament, una experiència que, segons les Falleres Majors, la va deixar impresionada i encantada amb la festa fallera.